Korkunç kazada geriye sadece o kaldı!

DHA - Kaza, dün gece saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi.

Kent merkezine ilerleyen Mustafa Demir (40) yönetimindeki 63 ZD 677 plakalı otomobil ile kavşaktan dönmeye çalışan sürücüsü öğrenilemeyen 63 AAL 159 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, yaralanan otomobil sürücüsü ile yanında bulunan eşi Emine ve oğlu Bekir Demir çağırılan ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan sürücü ile minik oğlu, sabah saatlerinde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi ve oğlunun öldüğü kazada yaralanan 5 aylık hamile olan Emine Demir'in de ölen bebeği anne karnından alındı.