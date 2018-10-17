Kahramanmaraş trafik kazasında ölenlerin kimleri belli oldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında ölen ve yaralıların kimlikleri belirlendi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.

ÖLÜ VE YARALILARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında ölen ve yaralıların kimlikleri belirlendi. Kazada ölenlerin; Sami Demir (44), Selahattin Turan (20), Ahmet Karakuş (51), Hüseyin Hint (63), Şengül Uysal (53), Doğancan Türk (25) ve Bilgin Demir (19) olduğu belirlendi.

Kazada yaralanan ve hastanelerde tedavi gören 24 kişinin isimleri ise şöyle:

Tunahan Yüksel, Yakup Yüksel, Mahmud El Debbus, Ammar Cüneyd, Mustafa Delliy, Nazım Kurt, Emine Kurt, Yusuf Yılmaz, Rıdvan Şen, Mustafa Koca, Mesut Elmas, Muzaffer Tıroğlu, Abdulhakim Al Ahmad, Aybüke Bayraktar, Mahmut Anıl Nursoğlu, Nezih Turan, Emre Hancı, Murat Doğan, Musa Akkoç, Kureyş Yıldırım, Tuba Özdemir, Elif Hint, Talha Tokmak ve Obeyit El Muhammed.