MİT ve Emniyet’e UYAP yetkisi

Emine Kaplan/CUMHURİYET- TBMM İçişleri Komisyonu’nda, güvenlik soruşturmasında MİT , Emniyet ve valiliklerce yetkilendirilen personele tüm kurumlardan bilgi ve belge alma ve UYAP’a girme yetkisi veren maddede ‘sınırlı değişiklik’ yapıldı.

Buna göre yetkilendirilen personel değil MİT , Emniyet ve valiliklerin yetkili birimleri bu yetkiye sahip olacak. Muhalefetin, muhbirliğin kapsamının genişletilmesine ilişkin maddenin metinden çıkarılmasıyla ilgili önerge kabul edilmedi.

TBMM İçişleri Komisyonu’nda, dün gece yarısına kadar görüşmeleri süren ve kabul edilen AKP’li milletvekillerinin torba yasa önerisindeki güvenlik soruşturması ve muhbirliğin kapsamının genişletilmesine ilişkin maddeler tartışma yarattı. Görüşmeler sırasında söz alan HDP’li Mensur Işık, toplumda muhbirliği ve ispiyonculuğu özendirdiği, toplum sağlığını bozduğu için söz konusu maddenin metinden çıkarılmasını istedi.

Teknolojiyi zorlayalım

CHP’li Faruk Sarıaslan, dünya değiştikçe teknolojilerin de geliştiğine dikkat çekerek, “Eskiden gökte uçan uçaklarla teröristler tespit edilemiyordu ama şimdi tespit edilebiliyor. İnsanları muhbirliğe zorlamak, hukuku zorlamak yerine teknolojiyi zorlayarak suçlulara daha çabuk ulaşabiliriz. İnsanları biz resmen muhbirliğe zorluyoruz. Genelkurmay Başkanı, generallerimiz bu muhbirlik yüzünden içeri atıldı, askeriye tarumar edildi” görüşünü dile getirdi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bazı riskleri alan insanların ödülden mahrum kaldığını kaydetti. Ersoy, “Bizim muhbir dediğimiz insanlar, bugün artık bu zulümden kurtulmak istiyor. En büyük desteği, biz kabul edelim ki o insanlardan alıyoruz. Bu bir fedakârlıktır” dedi. CHP’li Ali Öztunç, muhbirlerin dava sürecinde gizli tanık olacağını, gizli tanıklardan Türkiye’nin neler çektiğinin ortada olduğunu söyledi. Eleştiriler üzerine AKP’nin önergesiyle değişiklik yapıldı. Bilgi ve belge ile soruşturma ve kovuşturma sonuçlarını alma yetkisi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimlere verildi.