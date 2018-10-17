Yaşlı kadının cesedi, evinin bahçesinde bulundu

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Mesken Mahallesi Kıryeri Mevkii'nde meydana geldi. Mesken Mahallesi Muhtarı Emin Akar evine gittiğinde eşi Duru Akar'ı evde bulamayınca eşini aramak için bahçeye çıktı. Eşinin yaklaşık 4 metre aşağıdaki zeytinlik alanda hareketsiz yattığını gören Akar durumu sağlık ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Duru Akar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cesedi, savcının ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Yatağan Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.