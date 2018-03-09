Mahkeme başkanı: Gemiyi en son kaptanlar terk eder

Cumhuriyet gazetesi davasında mahkeme heyeti Ahmet Şık ve Murat Sabuncu hakkında tahliye kararı verdi. Mahkeme Başkanı tutukluluğa devam kararı verdiği Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'a hitaben, "Gemiyi en son kaptanlar terk eder" dedi

Cumhuriyet gazetesi davasında mahkeme heyeti muhabirimiz Ahmet Şık ve Genel Yayın Yönetmenimiz Murat Sabuncu hakkında tahliye kararı verdi. Mahkeme heyeti İcra Kurulu Başkanımız Akın Atalay'ın tutukluluk kararının devamına hükmetti. Mahkeme bir sonraki duruşmayı 16 Mart 2018 tarihine erteledi.

Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'a tahliye; Akın Atalay'ın tutukluluğuna devam

Mahkeme başkanı, Ahmet Şık hakkındaki tahliye kararını açıklarken, Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın'ın dünkü yazısında bahsettiği Şık'ın annesi Fatma Şık'ı hatırlattı. Mahkeme başkanı, Murat Sabuncu ile ilgili tahliye kararını verirken de "Boğazı görmek istiyormuş görsün" ifadelerini kullandı. Mahkeme Başkanı tutukluluğa devam kararı verdiği Akın Atalay'a hitaben, "Gemiyi en son kaptanlar terk eder" dedi.