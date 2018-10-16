Konsolosluk konutunda dikkat çeken su kuyusu detayı...

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de girişinin ardından haber alınamayan Cemal Kaşıkçı'nın, kaybolmasıyla ilgili dün akşam saatlerinde olay yeri inceleme ekipleri, konsolosluk binasında yaklaşık 9 saat çalışma yaptı.

DHA / Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda kaybolmasıyla ilgili dün akşam saatlerinde İstanbul Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, konsolosluk binasında yaklaşık 9 saat çalışma yaptı. Polis ekiplerinin bugün konsolosluk konutta yapacağı aramalarda bahçede bulunan eski su kuyusu ile kapalı garajı detaylarıyla inceleyeceği öğrenildi.

KONSOLOS GİTTİ, ÇALIŞMALAR DURMAYACAK

Emniyet yetkilileri, bugün akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan kalkan Suudi Arabistan Havayolları'na ait uçakla Riyad'a giden Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin ülkesine dönmesinin polis ekiplerinin çalışmalarını tamamlanmasına engel olmadığını söyledi. Yetkililer, çalışmaların her koşulda yarım bırakmayarak, kısa sürede çözülmesi için çaba harcadıklarını ifade etti.

EPİTEL HÜCRE ÖRNEKLERİ TOPLANDI

'Luminol' diye adlandırılan bir yöntemle özel bir ışık tutulduktan sonra kullanılan bir kimyasal madde yardımıyla bina içerisinde çok sayıda epitel hücre örneği toplandı.

KANALİZASYON BİLE İNCELENİYOR

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, konsoloslukta ve konsolosluğun bağlandığı kanalizasyonda da geçtiğimiz günlerde ve dün akşam yapılan aramalarda numuneler aldı. Polis ekiplerinin, her türlü olasılığı tüm ayrıntılarıyla incelediği öğrenildi.

ÇÖP KUTULARI VE ÇÖPLER DE İNCELENECEK

Polis ekipleri ayrıca, konsolosluk binasının bahçesinden toprak numuneleri ile konsolosluk binasının çöplerini ve kutularını da incelemek üzere aldığı öğrenildi.

KRİMİNAL POLİS LABORATUARINDA İNCELENECEK

Elde edilen deliller, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı incelemelerinin yapılması için Halkalı'da bulunan Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne götürüldü.

ESKİ SU KUYUSU VE KAPALI GARAJ DETAYI...

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları araştırmanın en kritik noktasının ise, bu akşam konsolosluğun konutunda yapılacak araştırma olduğu ileri sürüldü. Polis ekiplerinin yaptığı ön çalışmalara göre, Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün garaja giriş yaptığı güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kapalı garaj ve geçmişte konsolosluk konutunun kullandığı su kuyusunun da titizlikle araştırılacağı iddia edildi.