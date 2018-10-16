Kaşıkçı hakkında kan donduran iddia!

Al Jazeera'nin ismini açıklamadığı bir Türk kaynağa dayandırdığı habere göre, Kaşıkçı’nın cesedini parçalara Suudi otopsi uzmanı Salah Mohammed al-Tubaigy'i ayırdı.

CNN'in haberinden kısa süre sonra Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera de Cemal kaşıkçı olayıyla ilgili olarak flaş bir haber verdi.

CNN'den dehşete düşüren Kaşıkçı iddiası!

Kanalın ismini vermediği bir Türk kaynağa dayandırdığı habere göre, Cemal Kaşıkçı, konsolosluk binasında öldürüldükten sonra cesedi burada parçalara ayrıldı. Cesedi parçalama işlemini ise Suudi otopsi uzmanı Salah Mohammed al-Tubaigy'i gerçekleştirdi. Suudi otopsi uzmanı bu kan donduran işlemi gerçekleştirirken yanında bulunan diğer Suudilere müzik dinlemeleri tavsiyesinde bulundu.

Al Jazeera'nin ismini açıklamadığı Türk kaynağa dayandırdığı haberin bir diğer ayrıntısına göre ise, tüm bu işlemler Başkonsolosun odasında gerçekleştirildi.