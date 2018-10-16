Avukat Hareketi'nden Kocasakal'a çağrı

40 bini aşkın üyesiyle dünyanın en büyük barolarından biri olan İstanbul Barosu hafta sonu yapılacak genel kurulla yeni başkanını belirlemeye hazırlanırken, eski başkanlardan Ümit Kocasakal’dan seçim öncesi tepki çeken bir açıklama geldi.

Mevcut yönetime desteğini açıklayan Kocasakal, seçime girecek gruplar arasında ‘Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’ adıyla iki ayrı grubun bulunmasını “etik” bulmadığını belirtirken, bu durumun “İstanbul Barosu’nu ele geçirme özlemi içinde olanlarda umut yaratabileceğini” öne sürdü. Kocasakal’ın bu açıklamasına, seçime Avukat Başar Yaltı’nın adaylığıyla katılan Avukat Hareketi’nden tepki geldi. Avukat Hareketi’nden yapılan açıklamada, Kocasakal’ın sözleriyle Baro seçimlerine büyük bir gölge düştüğü belirtilirken, “Kendisini, hangi grubun Baro’yu nasıl ele geçirmeye çalıştığını ivedilikle açıklamaya; aksi halde tüm adaylardan ve gruplardan özür dilemeye ve bundan böyle demokratik seçimlere gölge düşürmemeye davet ediyoruz.” denildi.

İşte o bildiri:

Mevcut başkan adayları ve grupları açısından tamamen demokratik bir yarış havasında geçen, yıllardır da bu niteliğini hiç kaybetmeyen İstanbul Barosu seçimlerine ilişkin olarak, eski başkanlarımızdan sayın Ümit Kocasakal, bugün basına da yansıyan talihsiz bir yazılı açıklama yapmıştır. Kocasakal, mevcut yönetimin adayı Sayın Mehmet Durakoğlu’na desteğini açıklarken, “bazı grupların yıllardır Baro’yu ele geçirmeye çalıştıklarını” iddia ederek, yeni rejim karşısında Cumhuriyeti ve hukuk devletini savunma becerisi gösteremeyen mevcut yönetime oy devşirmek adına (kendisi Başkanlığa seçilirken, bazı grupların, bu demokratik sonucu hazmedemeyerek “korku kazandı” söylemine sarılmalarından daha vahim olmak üzere) yeni bir korku söylemine imza atarken; maalesef bu kez demokratik seçimlere de büyük bir gölge düşürmüştür

Kendisini, hangi grubun Baro’yu nasıl ele geçirmeye çalıştığını ivedilikle açıklamaya; aksi halde tüm adaylardan ve gruplardan özür dilemeye ve bundan böyle demokratik seçimlere gölge düşürmemeye davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Avukat Hareketi