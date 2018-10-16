CNN'den dehşete düşüren Kaşıkçı iddiası!

CNN International'da yer alan son dakika haberine göre, Cemal Kaşıkçı öldürüldükten sonra cesedi parçalara ayrıldı.

CNN International, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü ve cesedinin parçalara ayrıldığını iddia etti.

AP de, dün Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda arama yapan polislerin kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair "kesin kanıtların" olduğunu iddia etti.

Associated Press, ismi açıklanmayan Türk yetkililere dayandırdığı haberinde Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğüne dair kanıt bulunduğunu duyurdu. Türk yetkili bahsi geçen kanıtlar hakkında detaylı bilgi vermedi.