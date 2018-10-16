Feci kazada otomobilin hızı 180'de takılı kaldı

Kaza, saat 17.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Bursa-İzmir karayolunun Göçmen konutları mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan Karacabey yönüne giden Esra Acar yönetimindeki 16 KE 912 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüjdeki elektrik direğine çarparak savrulan otomobil, üst geçidin ayağına çarparak durdu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, araç içinde sıkışan sürücü Esra Acar'ın öldüğünü belirledi. Acar'ın cesedi, itfaiyenin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.Polis ekipleri, araçta inceleme yaptı. Aracın hız kadranının 175 kilometrede takılı kaldığı belirlendi. Kazayı haber alarak gelen sürücünün yakınları gözyaşı döktü. 2 çocuk annesi Acar'ın cesedi, yapılan incelemeden sonra Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.