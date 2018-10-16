Metrobüs arızalandı! Duraklarda yoğunluk yaşanıyor

Alınan bilgiye göre, Avcılar'dan Zincirlikuyu yönüne seyreden bir metrobüs, Halıcıoğlu Durağı yakınlarında arızalandı. Arıza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşlar araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı. Arızalı aracın çekici ile kaldırılmasının ardından seferler yeniden başladı.

Demirören Haber Ajansı, Okmeydanı'nda yaşanan arızayı kaza olarak duyurmuştu. Buna ilişkin açıklama yapan İBB, "Metrobüs hattımızda kaza olmamıştır. Araç arızası mevcut olup, İETT ekiplerimiz arızalı araca anlık olarak müdahale etmektedir. Yaşanan yoğunluk içinde gerekli yönlendirmeler yapılmıştır" dedi. Ancak metrobüslerde yoğunluk sürüyor.

DURAKLARDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Durdurulan seferler nedeniyle metrobüs duraklarında yoğunluk yaşanıyor. İş çıkışı evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, kalabalık nedeniyle zorluk yaşıyor.

Bazı duraklarda ise turnikelerden geçmek için uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.