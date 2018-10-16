Sakallı kadının değişimi izleyicileri şoke etti!

Show TV'de yayınlanan Zahide Yetiş'in programına katılan Gülseren isimli kadının görüntüsü herkesi şaşkınlığa uğratmıştı.

Kadın olmasına rağmen sakalları bıyıkları olan ve kocasından utandığı için insan içine çıkamadığını belirten Gülseren Hanım, lazer tedavisi görmesine rağmen bu durumdan kurtulamadığını söylemiş ve hayat hikayesiyle izleyicileri gözyaşlarına boğmuştu.

Duruma el atan Zahide Yetiş, Gülseren Hanıma tedavi sözü vermiş ve o sözün ardından süreç başlamıştı.

Tedavisinin ardından bugün yeniden izleyici karşısına çıkarılan Gülseren hanımın son hali ise izleyicilerden tam not aldı.