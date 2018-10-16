Emine nineden, duygulandıran Atatürk şiiri

Nevşehir'de düzenlenen 'Aile Olmak Zor Değil' projesi kapsamında Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, evlilikte 50'inci yılını geride bırakan çiftleri evlerinde ziyaret ederek 'Onur Belgesi' vermeye devam etti.

Zafer BARIŞ / NEVŞEHİR (DHA) - Gerçekleştirdiği ev ziyaretlerinde oğlu ve gelini ile birlikte yaşayan Emine Güner'in (97) okuduğu 'Atatürk' şiiri ise herkesi duygulandırdı.

Proje kapsamında ev ziyaretlerine devam eden Belediye Başkanı Seçen, Harun-Sıddıka Güner ve Halil-Ayşe Yamaner çiftleri ile Cevher Dudayev Mahallesi’nde Namık – Elmas Değerlier çiftini ziyaret etti.

Ailelere sağlık, mutluluk dileklerinde bulunan Seçen, aileler için özel olarak hazırlanan ve içinde Kur'an-ı Kerim,Türk bayrağı, tebrik belgesi ile çeşitli hediyelerin olduğu armağan kutusunu da hediye etti.

Belediye Başkanı Seçen, Türk toplumunun çekirdeğini oluşturan aile kurumunun taşıdığı anlam ve değere dikkat çekmek ve özellikle aile olmanın sağlıklı toplum yapısının sağlanmasında en temel güçlerden biri olduğu yönünde farkındalık meydana getirmesi amacıyla ‘Aile Olmak Zor Değil’ projesini başlattıklarını söyledi.

Seçen, proje ile evliliklerinde 50 yılı tamamlayan aileleri evlerinde ziyaret ederek aileleri onurlandırmayı kendilerine bir görev edindiklerini söyledi. Belediye Başkanı Seçen, önümüzdeki günlerde de beraberliklerinde 50 yılı tamamlayan diğer 13 çifti daha evlerinde ziyaret edeceklerini belirtti.

97 YAŞINDAKİ NİNEDEN, ATATÜRK ŞİİRİ DUYGULANDIRDI

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'in, ev ziyaretlerinde, oğlu Harun ve gelini Sıddıka Güner ile birlikte yaşayan Emine Güner’in de elini öptü. 3 oğlu ve 2 kızı ile 16 torunu bulunan Emine Güner, torunlarının da 7 çocuğunu görmenin bahtiyarlığını yaşamanın verdiği neşeli tavırlarıyla da dikkat çekti.

Bir asıra yakın ömründe çocukluk döneminden itibaren şiir okumayı sevdiğini söyleyen Emine nine, ilkokulda ezberlediği Atatürk şiirini Belediye Başkanı Atilla Seçen’e okudu.

Atatürk şiirini hayranlıkla dinleyen Belediye Başkanı Atilla Seçen, Emine nineye teşekkür etti. Belediye Başkanı Seçen: "Asırlık Emine ninemizin hafızası gerçekten çok mükemmel. Çocukluk dönemini bile çok iyi hatırlıyor. İlerlemiş yaşına rağmen halen günlerdeki heyecan ile şiir okuması beni duygulandırdı" dedi.