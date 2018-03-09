Azerbaycan uyruklu Roman'ı öldürdükten sonra kaçarken bindiği bir taksinin şoförünü yaralayıp aracını gasp edip Bursa'ya giden ve orada da bir kadın sürücüyü gasp etmeye çalışırken yakalanan katil zanlısı İran uyruklu çıktı.

Milliyet'ten Ferit Zenginin haberine göre otel kamerasındaki görüntülerden kimliğine ulaşılan İranlı katil zanlısı Ashkan Kazemi’nin (27) emniyette yapılan sorgulamada "Ben kadın sandım, travesti olduğunu görünce tartıştık ve öldürdüm" dediği öğrenildi.

8 Mart dünya kadınlar gününde Tarlabaşı Altın Bakkal Sokak'ta bulunan 3 katlı apart otelin bir odasında Roman isimli trans bir şahıs ölü olarak bulundu. Otel görevlileri tarafından bilgi verilen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede kafasında darp izleri ve boğazında kesikler olan kişinin bıçaklanıp boğularak öldürüldüğünü belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu öldürülen kişinin otele birlikte girdiği Ashkan Kazemi'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin otelden ayrıldıktan sonra Esenler'e giderek bir taksiye bindiği tespit edildi.

Taksiyle Yalova'nın Altınova İlçesi'ne giden şüpheli taksici Ahmet K.'yı da bıçakla yaraladıktan sonra aracını gasp etti. Gasp ettiği araçla Bursa'nın Nilüfer İlçesi'ne giden Kazemi burada dikkat çekmemek için araç değiştirmeye çalıştı. Başka bir aracı gasp etmek için kullandığı taksiyle Yağmur Ş. isimli bir kadının aracına çarptı. Aracından inen kadın, anahtarını almak isteyen şüpheliye karşı direnince Kazemi olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra şansını tekrar denemek isteyen Kazemi, bu kez de Melis Ş. isimli kadının aracını gasp etmeye çalıştı. Kadın sürücünün darp edildiğini gören çevredeki vatandaşlar, Kazemi'yi yakalayarak polise teslim etti.

Gözaltına alınan şüphelinin Beyoğlu'nda Roman isimli travestiyi öldürdüğü belirlenince İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bilgi verildi. Bursa'ya giden Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi Istanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirdi.

Emniyette sorguya alınan şüphelinin cinayeti kabul ettiği öğrenilirken, ifadesinde "İstiklal Caddesi'nde gezerken karşılaştım. 200 liraya anlaştıktan sonra otele geldik. Ben onu kadın zannediyordum. Travesti olduğunu öğrenince gitmesini istedim. Para isteyince tartıştık ve öldürdüm" dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İranlı şüpheli adliyeye sevk edildi.