Ümit Kocasakal destek vereceği ismi açıkladı

Dünyanın en büyük barolarından biri olan İstanbul Barosu , 40 bini aşkın üyesiyle, hafta sonu yapılacak genel kurulda yeni başkanını belirleyecek.

Kıyasıya bir yarışın olması beklenen seçime günler kala İstanbul Barosu eski başkanı Ümit Kocasakal Mehmet Durakoğlu'na desteğini açıkladı. Kocasakal twitter hesabından açıklama paylaştı.

Kocasakal şu tweeti paylaştı, "Oyum ve açık desteğim; yıllarca yol ve sanık arkadaşlığı, kader birliği yaptığım, listesinden TBB delegesi olduğum ve bu dönemde de yine delege adayı bulunduğum, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubunun belirttiğim çizgisinin gerçek temsilcisi sayın Av. Mehmet Durakoğlu’nadır. İstanbul Barosuna yaraşır olgunlukta bir genel kurul dileklerimle tüm meslektaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunarım."