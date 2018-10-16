Behice Boran'ın fotoğraf ve mektupları çöpten çıktı

Behice Boran'a ait yüzlerce mektup ve fotoğrafın eskici pazarına geri dönüşümden geldiği ortaya çıktı.

38 yaşındaki Eskişehirli antikacı Sadık İrk, Türkiye İşçi Partisi'nin Behice Boran'a ait fotoğrafları, Boran'ın ailesine ve TİP merkez komite üyelerine yazmış olduğu mektupları eskici pazarında bularak satın aldı.

Sözcü'den Kemal Atlan'ın haberine göre, Antikacı Sadık İrk'in Yalova eskici pazarından aldığı Behice Boran'ın arşivinde yüzlerce mektup ve fotoğraf yer alıyor. Boran'ın, arşivini eskici pazarında görünce çok şaşırdığını belirten İrk, “Yalova eskici pazarında gezerken Behice Boran'ın mektuplarını ve fotoğraflarını gördüm. Satan kişiye nereden bulduğunu sorduğumda geri dönüşümden aldıklarını söylediler. Mektup ve fotoğrafların Behice Boran'a ait olduğunu biliyorlardı ancak siyasetçi ve TİP Genel Başkanı olduğunu bilmiyorlardı.

MEKTUPLARDA 'GÖRÜLMÜŞTÜR' İMZASI VAR

Mektupların bir kısmı evlenmeden önceki soyadı ‘Sadık' olarak imzalı olduğunu belirten İrk, satın aldığı arşiv şu bilgileri verdi:

"Aldıklarımın içinde çok sayıda fotoğraf, annesine ve eşine yazdığı mektuplar, TİP merkez komite üyelerine yazdığı mektuplar ve cezaevi günlükleri yer alıyor. 1950 yılında cezaevinden annesine ve eşine yazdığı mektuplar bulunuyor. Mektupların hemen hemen tamamında 'Görülmüştür' (cezaevinde incelendiğine dair) yazısı ve imzası bulunmaktadır. Cezaevinde tuttuğu günlükler de var. Günlüklerden ilkini Türkçe yazmış, diğerini cezaevinde okumamaları için olabilir Osmanlıca yazmış. Mektup yazışmalarının da bir kısmı Osmanlıca yazılmış. Mektupların içinde 1940 yılında Amerika'ya yazılmış Osmanlıca mektup da bulunuyor"

KİTAP HALİNE GETİRİLSİN

Fotoğraf ve mektupları bir kitapta değerlendirilmesi gerektiğini belirten antikacı İrk, "Benim fotoğraf ve mektuplardan maddi bir beklentim yok. Çöpe gitmesinden kurtardım. Ancak kitap haline getirilerek değerlendirilmesini istiyorum. Birkaç kitabevi ile görüşmelerim var. Bu konuda çalışması olacaklara kapım açık" dedi.