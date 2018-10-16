Suudi Konsolosluğu'nda bir inceleme daha yapılacak

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması meselesiyle ilgili Suudi Konsolosluğu'nda bugün bir inceleme daha yapılacağı bildirildi.

Ekiplerin daha sonra konutta da arama yapacağı kaydedildi.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda dün gece gerçekleşen ve 9 saat süren aramaların bugün de devam edeceği bildirildi.

İNCELEME DEVAM EDECEK

Buna göre ekipler çalışmalarını bugün de devam ettirecek. Arama İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Yılmaz ve soruşturma savcısı İsmet Bozkurt nezaretinde gerçekleştirilecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 2 Emniyet Müdür Yardımcısı, Olay Yeri Şube Müdürü, Terörle Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de aramaya iştirak edecek.