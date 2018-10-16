Bitlis'te 10 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı 10 köyde, ikinci bir emre kadar her gün 18.00-07.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Özcan ÇİRİŞ / BİTLİS, (DHA)- Bitlis Valiliği, bölgede PKK'lı teröristlerin ve kullandıkları sığınakların tespit edildiğini, bu nedenle Hizan ilçesine bağlı 10 köyde 15 Ekim 2018 Pazartesi gününden itibaren her gün 18.00-07.00 saatleri arasında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi. Öğrencilerin eğitim ve öğretim haklarının kısıtlanmayacağı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis ili Hizan ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Deliktaş, Ekinli, Güreci, Tutumlu, Alancık, Akyel, Karbastı, Karlıtepe, Koçyiğit, Doyumlu köy/mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ)mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri tespit edilmiş olup, bahse konu BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 15 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 18.00'den itibaren (her gün 18.00-07.00 saatleri arasında) (öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."