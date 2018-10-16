O üniversitede skandal! Rektör oğlunu da yanına aldı!

Öğrencisini önce üniversitede işe aldı, sonra öğretim üyesi yaptı. Oğlunu da şaibeli raporla kendi üniversitesine naklettirdi.

Taşeron firma üzerinden işçi olarak işe aldığı öğrencisini Kıbrıs’ta düzenlenen işbirliği toplantısına getiren Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Ayşen Gönül Ekşioğlu adlı genç kızı öğretim üyesi kadrosuna geçirerek okulda ders vermesini sağladı. Rektörün oğlunu da rektör olduğu üniversiteye naklettirdiği belirtildi.

19 Mayıs Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeybek, 25 Ocak 2016 yılında Gümüşhane Üniversitesi’nde rektör olarak göreve başladı. İddialara göre, rektör Zeybek, göreve başladıktan hemen sonra Samsun’dan öğrencisi olan 19 Mayıs Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nden mezun Ayşen Gönül Ekşioğlu’nu işçi olarak 29 kişi ile birlikte Gümüşhane Üniversitesi’nde işe başlattı. Kurumsal iletişim biriminde 1300 TL maaşla çalışmaya başlayan genç kız, geceliği 40 TL’den üniversitenin misafirhanesinin 5. katında rektöre ait süit odanın yanındaki odada kalmaya başladı. Tezsiz yüksek lisansı bulunan Ekşioğlu ve kardeşi Ömer Faruk Ekşioğlu, 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz döneminde açılan Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı’nda yüksek programa kayıt yaptırdı.

Uçak biletlerinin alınmasını istedi

Temmuz 2017’de Girne Amerikan Üniversitesi tarafından Kıbrıs’ta düzenlenen ikili anlaşmanın imzalanması töreninde yer alan 4 kişilik heyete Ayşen Gönül Ekşioğlu’nu dahil eden Prof. Dr. Zeybek, uçak biletlerinin üniversite bütçesinden alınmasını istedi. Gümüşhane Üniversitesi Şehir Planlama ve Mimarlık Bölümü bünyesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı açtıran rektörün, Aralık 2017’de öğretim görevlisi alım ilanına üç öğretim görevlisi kadrosu koydurduğu da belirtildi. Kadronun açıklama kısmına Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü mezunu olmak ve en az 3 yıl alanında tecrübe sahibi bulunmak şartı getirterek Ayşen Gönül Ekşioğlu’nun yolunu açtı.

Derslerini temizlemek için geçiş yaptı

Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ’in, Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Bölümü öğrencisi olan oğlu Ahmet Alperen Zeybek’i de, 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz döneminde rapor aldırarak, özel öğrenci statüsü ile Gümüşhane Üniversitesi Mimarlık Fakültesine naklettirdiği de kaydedildi. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi’nden 10 Ağustos 2017 tarihli raporu aldığı dönemde 23 yaşında olan Ahmet Alperen Zeybek’e hastanenin göğüs hastalıkları bölümü yerine çocuk alerjisi polikliniğinden ağır astım tanısı ile rapor düzenlendiği iddia edildi. Okuldaki birçok öğretim üyesi hiçbir dönem astım ilacı kullanmadığını ileri sürdükleri Ahmet Alperen Zeybek’in Gümüşhane’de doktora hiç gitmediğini ileri sürdüler. Toplam 19 derse kayıt yaptırdığı ileri sürülen Alperen Zeybek’in, 15 dersten geçtiği belirlendi.