Ayrımcılık ve şiddet vitrine taştı!

Denizli’de bir esnaf dükkanının camına “İran, Suriye, Afgan müşteri bu dükkâna giremez, alışveriş yapamaz, girerse dayak yer” yazılı afiş astı.

Geçen cuma da Denizli’nin Kale ilçesinde bir çocuğun cinsel istismara maruz bırakılmasıyla başlayan tepkiler tüm Suriyeli mültecilerin hedef alındığı ırkçı saldırı girişimine dönüşmüştü. Valilik 100 mülteciyi ilçe dışına çıkarmıştı.

Evrensel’in haberine göre Merkezefendi ilçesi Çınar mevkiine yakın bir tostçu, dükkanının camına ayrımcılık içerikli afişler astı.

Esnaf astırdığı afişlerde mültecileri tehdit ederek “İran, Suriye, Afgan müşteri bu dükkâna giremez, alışveriş yapamaz, girerse dayak yer” dedi.

Söz konusu fotoğraf, Denizli’de yaşayan bir mülteci sayesinde kamuoyuna yansıdı. İsmi açıklanmayan kişi, ırkçılığın ve ırkçı eylemlerin Denizli’de yükselişe geçtiğini belirterek, Sarayköy, Karşıyaka, Kale ilçesi ve şehir merkezinde de benzer görüntülere rastladığını söyledi.