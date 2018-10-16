16 Ekim 2018 09:39

Ankara'da büyük operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ ile irtibatları belirlenen biri yüzbaşı, 49 üsteğmen hakkında gözaltı kararı verildi.
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