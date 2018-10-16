Halkevleri'ne operasyon!

Sendika.org - Ankara’da polis beş Halkevi şubesi ve dört Halkevi şube başkanının evinde arama yaptı. Yapılan aramanın ardından dört şube başkanını gözaltına aldı

Ankara’da Tuzluçayır, Keçiören, Eryaman, İlker ve daha önce “izinsiz eğitim-öğretim faaliyeti yürütmek” bahanesiyle mühürlenen Mutlu Halkevi şubelerine operasyon düzenleyen polis arama yaptı. Şubede yapılan aramalara Halkevleri Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin katılmasına ise izin verilmedi.

Polis ayrıca evlerinde arama yaptığı Mutlu, Tuzluçayır, Keçiören ve Eryaman Halkevi şube başkanlarını da gözaltına aldı.

Polis operasyona ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmazken Halkevleri operasyonlara ilişkin açıklama yayımlayarak şunları kaydetti:

Ancak biliyoruz ki; bu soruşturmanın nedeni Halkevleri’nin muhalif kimliğidir. Bu soruşturmanın nedeni hukuksuz mühürlemelere rağmen halkın hakları mücadelesinin kesintisiz devam etmesidir. Krizin faturasının halka ödetilmek istenmesinin karşısında buna karşı çıkmamızdır. Bugün hesap vermeyip bundan rahatsız olanlar Halkevleri’ni susturmaya çalışmaktadır.

Halkevleri’ni susturmayacaksınız!

Halkevleri susmaz, memleket susmaz!