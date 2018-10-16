Mühendislik fakültesinde mühendis yok!

Aydınlık / Tevfik Kadan Şırnak Üniversitesi’nde çarpık kadrolaşma öyle bir noktaya geldi ki, kimi bölümlerdeki öğretim üyelerinin tümü, çalıştığı bölümle ilgili herhangi bir lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimine sahip değil. Dört yıllık mühendislik eğitimi verilen bölümlerde bile, mühendislik eğitimi almış hiçbir kadro bulunmuyor. Bu kadroların önceki dönemlerde alındığını söyleyen Rektör Mehmet Emin Erkan, “Haklısınız, Fizikçi, Kimyacı burada olmaması gerekiyor ama adam bulamışlar, kadro açmışlar bunlar gelmiş. Bundan sonra almayız” diyor.

Üniversitede geçen yıl ortaya çıkan kişiye özel akademik ilan skandalının ardından şimdi de, görev yaptığı bölümle hiçbir ilgisi olmayan, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini başka alanlarda tamamlamış akademik personelin, yıllardır öğrencilere farklı bölümlerde eğitim verdiği ortaya çıktı. Bu kişilerin bazıları, açılan akademik personel alım ilanlarında tezi tarif edilerek seçilmiş. Aydınlık’tan Tevfik Kadan'ın ulaştığı üniversite kaynakları, akademik ve idari personel alımlarında liyakatin hiçe sayıldığını, tarikat/cemaat ve eş, dost, tanıdık, akraba bağının etkili olduğunu iddia ediyor.

ENERJİ MÜHENDİSİ OLMAYAN BÖLÜM

Uygun akademik personel bulunmayan bölümlerden biri de Mühendislik Fakültesi bünyesindeki Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü. Bölümde, enerji sistemleri alanında lisans, yüksek lisans veya doktora yapan hiçbir öğretim üyesi bulunmamasına rağmen, 2011 yılından bu yana eğitim veriliyor. Enerji Sistemleri Mühendisliği’nde görev yapan akademik kadronun tamamının, Biyoloji, Kimya ve Fizik bölümlerinde ihtisas yaptığı görülüyor. O isimler şöyle:

Prof. Dr. Gürol Okay: Üniversiteyi ODTÜ Kimya Bölümü’nde okudu. Aynı üniversitede organik kimya üzerine yüksek lisansını yapan Okay, doktora eğitimini de yine organik kimya alanında Ankara Üniversitesi’nde tamamladı.

Doç. Dr. İhsan Ekin: Marmara Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Fırat Üniversitesi’nde Moleküler Biyoloji alanında yüksek lisansını yaptı. Hayvan fizyolojisi ve ekofizyoloji üzerine çalışan Ekin, doktora tezini bazı yumuşakçaların yağ asiti içeriğine ilişkin hazırladı.

Dr. Öğr. Üyesi Ali Döner: Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını Çukurova Üniversitesi’nde Kimya Bölümü’nde tamamladı.

Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan Keskin: Dicle Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitenin Fizik Bölümü’nde tamamladı.

Dr. Öğr. Üyesi Dilan Alp: Yüksek lisans ve doktora eğitimini Dicle Üniversitesi Fizik Bölümü’nde tamamladı.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Turşucu: Yüksek lisans ve doktorasını Fizik Bölümü’nde tamamladı.

Ayrıca söz konusu bölüm, iki yıldır öğrenciler tarafından tercih edilmediği için Rektörlük, Enerji Sistemleri Bölümü’nü tercih edecek öğrencilere 400 TL burs vereceğini açıklamış.

"NE YAPALIM YANİ ATACAK MIYIZ"

Üniversitedeki çarpık kadrolaşmaya ilişkin soruları yanıtlayan Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, “Haklısınız, Fizikçi, Kimyacı burada olmaması gerekiyor ama adam bulamışlar, kadro açmışlar bunlar gelmiş. Bundan sonra almayız” diye ifade ediyor. Erkan şöyle devam ediyor:

“Bunların hepsi önceden alınmış insanlar. Bizim rahmetli Rektör bunları; ‘Biz burayı kapatıyoruz, gidin’ diyerek yollamaya çalışmış. Ben geldim, bazı çalışanlarımız doçent oldukları halde doçent kadrosu yok. 2008’den beri alınmış bunlar. Ne yapalım yani, atacak mıyız bunları? Ben yine proje yaptırıyorum bunlara, 57 trilyon liralık proje yaptırmışım. Hepsine dedim ki; ‘Arkadaşlar, proje yapalım’. Şırnak’ta bir yandan yakıt pilleri ile ilgili çalışma yapıyoruz. Bir yandan kanalizasyon suyundan elektrik üretebilir miyiz diye bakıyoruz. 400 ton suyu şu anda kanalizasyon suyundan arıtıp sulamaya veriyoruz. Ben bunları bu hocalarla yapıyorum, hepsi işinde iyi insanlar.

Fen Bilimleri Fakültesi’nin kurulması gerektiğinin farkındayız. Enerji Mühendisliği’ni olmazsa kapatacağız ama bence Şırnak için güneş enerjisi en önemli enerjidir. Bence bu bölüm kalmalı, ama bu kadar uğraşılırsa bu konuyla, bu hocaları başka bölümlere çekeceğiz.

"DOÇENT YAZIN YETER"

Kadrolaşma yanlış yapılmış eski sistemde. Bunlar Ali Akmaz (eski rektör) döneminde yapılan şeyler. Şimdi ben dikkat ediyorum. Enerji Sistemleri Mühendisi bulsam alacağım ama, yok ki. Şırnak’a gelmiyorlar, burada olanlar da Şırnak’tan gitmek istiyorlar. En çok problemi kadro ilanında yaşadım. Diyarbakırlı bir arkadaşımız vardı; Ali İhsan Hoca. Ben hocaya kadro açtım. Doçent kadrosu. Dedim ki; ‘Hocam Şırnak’a kimse başvurmuyor. Siz başvuruya doçent yazın yeter.’ Kimse gelmeyince ben hoca bulamıyorum, bu kadro bu kadar problem olmamalı. Bence Şırnak’a haksızlık yapılıyor.

"ÜNİVERSİTEYE KİLİT VURURSUN"

Benden önce kadrolaşma olmuş, ona karışamam ki... Geçmiş artık kurcalanmaz, kurcaladığında üniversiteye kilit vurursun. ‘Bu adam Biyolog’dur niye geldi? Bu adam Fizikçi’dir niye geldi...’ Ben burada hoca bulamıyorum. Elimdekilerle de uğraşırsam kaybederim. Hocalardan biri bana gelip ‘Sen ne zaman gideceksin, ben Rektör olmak istiyorum’ diyor. Tabi ki diyorum, iki yılım kaldı sonra sen müraacatını eder olursun diyorum. Bu kadar hoşgörülü olmaya çalışıyorum.”

KİŞİYE ÖZEL KADRO İLANI

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü tarafından öğretim üyesi kadrosunun atanma şartlarında belirtilen ilginç kriterler, daha önce haberlere yansımış ve Meclis gündemine taşınmıştı. Açıklanan kriterlerin ihtiyaca göre değil, kişiye özgü hazırlandığı ve kadrolaşmanın alenice yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Örneğin; İlahiyat Fakültesi’ne alınacak bir Doktor Öğretim Üyesi için; “Arap Dili ve Belagatı alanında doktora yapmış olup, İbn Ebi Zemenin ve Tefsiri konusunda çalışmış olmak” şartı aranırken, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’ne alınacak bir Doktor Öğretim Üyesi için, “Lipitler, Proteinler ve Biyoyakıtlar ile ilgili çalışmalar yapmış olmak” kriteri aranmıştı.