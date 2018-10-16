Türkiye, geçen yıl göçmen kaçakçılığında zirve yaptı. 2014’te yakalanan göçmen sayısı yalnızca 58 bin iken, 2018’de ise 205 bin kişi yakalandı.

Alican Uludağ/ CUMHURİYET- İzmir’de 22 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın ardından gözler bir kez daha göçmen kaçakçılığına çevrildi. Son yıllarda Türkiye , göçmen kaçakçılığında transit geçiş ülkesi haline geldi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün verileri, her geçen yıl Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan göçmenlerin sayısında ciddi artış olduğunu gösterdi. 2014’te yakalanan göçmen sayısı yalnızca 58 bin iken, 2018’de ise 205 bin göçmen yakalandı.

2011’den bu yana Suriyeli mülteciler sorunuyla boğuşan Türkiye , son yıllarda bir de kaçak göçmen akınıyla karşı karşıya geldi. Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan göçmenler, karada kapasitenin üzerinde yüklendikleri kamyon veya otobüslerin kaza yapması sonucu yaşamlarını yitiriyor. Karayı geçebilenler ise denizde bindikleri botların batması sonucu can veriyor.

Cumhuriyet’in incelediği istatistiklere göre, 2005 yılında 57 bin 428 “düzensiz göçmen” yakalandı. 58 bin 647 göçmenin yakalandığı 2014 yılından sonra ise bu sayı hızla yükselmeye başladı. 2015’te 146 bin, 2016’da 174 bin 466, 2017’de ise 175 bin 752 göçmen yakalandı. 2018’de 11 Eylül itibarıyla 205 bin 523 göçmenin yakalandığı belirlendi.

Göçmen kaçakçıların sayısının da arttığı göze çarptı. 2010’da yalnızca 1711 bin kaçakçı yakalanırken 2018 5 Eylül itibarıyla 4 bin 43 göçmen kaçakçısı yakalandı.

MERKEZLER YETERSİZ

Her yıl yakalanan düzensiz göçmen sayısı artarken, buna karşılık bu kişilerin ülkelerine geri yollanması amacıyla tutulduğu Geri Gönderme Merkezleri yetersiz kalıyor. Türkiye genelinde 19 Geri Gönderme Merkezi bulunuyor. Bu merkezlerin toplam kapasitesi ise 12 bin 276. Açılması planlanan yeni merkez sayısı ise 9. Ayrıca 8 merkez de yatırım programına alındı. Bunlarından biri, 700 kapasiteli olacak şekilde İstanbul 3. havalimanında inşa edilecek. Yakalanan göçmen sayısı, toplam kapasiteyi ikiye katlıyor.

22 ÖLÜME 5 GÖZALTI

İzmir’de, mültecileri taşıyan kamyonun kaza yapması sonucu 22 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili, 1’i şoför, 2’si Suriyeli 5 kişi gözaltına alındı. 21 suçtan kaydı bulunan kamyon şoförü Mustafa Yılmaz’ın kazadan sonra yola çıkıp, sürücüsünü durdurduğu araçla önce taksi durağına gittiği, ardından götürüldüğü hastanede yüksekten düştüğünü söyleyip, olayı gizlemeye çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan Karaburun’da da 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 26 kişinin kaybolduğu kaçak geçişi organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı, tutuklandı.