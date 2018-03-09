AKP'li başkana kızan muhtar, intihara kalkıştı

Kandıra’nın Çalca Mahallesi Muhtarı Mehmet Birol, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köksal’ın Çalca’ya 3 yıldan fazladır hizmet vermediğini iddia ederek intihar girişiminde bulundu.

Evrensel’den Egemen Daşkan’ın haberine göre, hastaneye kaldırılan Birol, mahallesinin hizmet alamamasından şikayetçi. Telefonla ulaşılan muhtar, “Çalca Mahallesi çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu konuda yardım etti ancak Kandıra Belediyesi 3 yıldır bizi görmezden geliyor. Kandıra Belediyesi Başkanı Ünal Köksal’dan ne istesem beni erteliyor telefonlarımı açmıyor. Mahalle halkı mağdur durumda. Ben de bu olayı Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığına mektup yazarak bildirdim. Mektuplardan sonra hizmetler iyice kesildi” dedi.

'SESİMİZİ ÇIKARINCA...'

Belediye Başkanının kendisine yakın muhtarlara hizmet sunduğunu belirten Birol, “Ona yakın olan mahalle muhtarları var. Bu muhtarlar ne istediyse hemen oluyor. Ben ve benim gibi birkaç mahalle muhtarı ise sesini çıkarınca hiçbir hakkımız olmuyor. Mağdur durumdayız. İntihara kalkıştım. Kandıra Belediyesinden bir telefon bile gelmedi. Belediyeyi bırakın AKP teşkilatlarından bile arayan soran olmadı” diye konuştu.