CNN International'dan çarpıcı Cemal Kaşıkçı iddiası!

CNN televizyonunun iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Suudiler gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldüğünü kabul eden bir rapor açıklama hazırlığında.

Reuters haber ajansının da CNN International'a dayanarak aktardığı iddiaya göre sözkonusu raporda," Cemal Kaşıkçı'nın kaçırılmasının amaçlandığı ancak sorgu sırasında işlerin ters gittiği, Kaşıkçı'nın bu yüzden öldüğü açıklanacak."

CNN'in aktardığına göre, Suudi yetkililerin sürecin şeffaf şekilde ve tam yetkiyle yapılmadığını belirtmesi ve olayla ilgili bir disiplin soruşturması açıldığını duyurması bekleniyor.

İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasına gittikten sonra kendisinden haber alınamayan ve öldürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Türk ve Suudi yetkililer, konsolosluk binasında inceleme yapıyor.

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda bu tür bir aramanın yapılması sıradışı bir gelişme. Viyana Sözleşmesi kapsamında büyükelçilikler ve konsolosluklar teknik olarak yabancı ülke toprağı sayılıyor.

Konsolosluğa giren ekibin yapacağı incelemede Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasından 13 gün sonra ne gibi bir delilin ortaya çıkabileceği belirsiz. Suudi Arabistan da Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasıyla ilgili kendi soruşturmasını açtı.

Suudi basını: “Sabrımızı sınamayın”

Suudi Arabistan uluslararası toplumdan gelen tepkiler sonrasında “Bize yönelik bir adım atılırsa, biz daha büyük bir adım atarız” uyarısında bulundu.

Suudi Arabistan kontrolundaki Suudi Basın Ajansı’nın aktardığı açıklamada ‘Krallık gerek ekonomik yaptırım gerekse siyasi baskı ya da yalan yanlış suçlamaların yinelenmesi şeklinde her türlü tehdidi ve ülkeye zarar vermeyi amaçlayan her tür girişimi tamamen reddetmektedir’ denildi.

Açıklamada başka ayrıntı verilmedi. Ancak Suudi basınında Suudi Arabistan’ın petrol üretimini bir silah olarak kullanabileceği yorumları dile getiriliyor. Brent ham petrolün varil başına fiyatı 80 dolar. Başkan Trump petrol üreten OPEC ülkelerini ve Suudi Arabistan’ı yüksek petrol fiyatları sebebiyle eleştirmişti.

Suudi Arabistan’da Arapça yayın yapan Okaz gazetesi bu kez İngilizce olarak yazılmış ‘Sabrımızı Sınamayın’ başlığıyla çıktı. Haberde kalabalık bir insan grubunun sıkılmış yumruk şeklini oluşturduğu bir görsel de kullanıldı.