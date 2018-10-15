'Deizm Derneği' kuruldu: Adem ve Havva gibiyiz!

Gençlerde deizme yöneldiği tartışmalarının ardından Türkiye’de bir ‘deist’ dernek kuruldu. “Siyasi otoritenin ve payanda olan otoritelerin yoğun hakaretine ve ötekileştirmesine maruz kalan deizm düşüncesi ‘devlet eli’ ile dernekleşerek güç kazandı” denilen kuruluş ilanında şu açıklama yer aldı:

“13.06.2018 tarihinde başvuruda bulunan 12 kurucu üye, 18.09.2018 tarihinde İstanbul Valiliği’nce onaylanmış tüzüklerini alarak resmen Deizm Derneği’ni kurmuş oldular.”

"Adem ve Havva gibiyiz"

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, derneğin başkanlığını yapan Özcan Pali ise açılış konuşmasında, “Hiçbir dine mensup olmadığımızdan dolayı bizlere ağır hakaretlerde bulunuldu, onurumuz incitildi. Hükümetin başında bulunan otoriteler bizlere ‘sapık’ bile dediler. Bizler öncelikle ‘Adem ve Havva’ gibiyiz. Bizler gibi onlar da hiçbir dine mensup değillerdi. Onların ne kitabı ne dini ne de peygamberi vardı, onlar yalnızca Allah’a inanıyorlardı. Bizler de onlar gibiyiz. Eğer bize sapık diyorlarsa Âdem ve Havva’ya da sapık demiş oluyorlar” dedi.

Dernek deklarasyonunda ise “Dünyayı Deistirelim!” sloganı kullanıldı.

Deizm nedir?

Derneğin kuruluş ilanında ‘inanışları’ şöyle anlatıldı: Deistler Allah’ın varlığını inanır ancak dinler ve peygamberlere inanmaz. Aşkın bir Yaratıcının olduğuna kanaat eden ancak tüm

dinlerin insan ürünü olduğunu dile getiren felsefi düşünce.

Türkiye'de deizm tartışması

Muhafazakâr gençliğin dinden uzaklaşıp uzaklaşmadığını, deizme ya da ateizme bir yöneliş olup olmadığı tartışması, Tartışma, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. İhsan Fazlıoğlu'nun bir panelde yaptığı konuşma üzerine alevlenmişti.

Fazlıoğlu, "15 Temmuz'dan bu yana benim odama 17 tane başörtülü, deist bile değil tanrı tanımaz (ateist) öğrenci gelip benimle bu konuları konuştular" demişti.

Bunun üzerine Mart ayında Konya'da yapılan bir çalıştay haberi yeniden gündeme gelmişti.

Haberde, Konya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Gençlik ve İnanç" konulu bir çalıştay düzenlediği, imam hatip öğrencilerinin dini bilgilerdeki tutarsızlıklar nedeniyle deizme kaydığı ve ders materyallerinin çocuklara uygun olmadığı sonucuna ulaşıldığı yazılmıştı.

MHP lideri Devlet Bahçeli bu tespiti eleştirmiş, "Türk gençliğine ateizmin bir önceki istasyonu olan deizm karası çalanlar, yüzleri varsa utansınlar" diye konuşmuştu.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin grup toplantısındaki konuşmasının sonunda Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı kürsüye çağırdığı görülmüş ve burada bu haberlere yönelik tepkisini dile getirdiği ileri sürülmüştü.

Bakan Yılmaz, daha sonra söz konusu çalıştayın bilimsel olmadığını belirtmiş, bakanlık da çalıştayın kendi bünyelerinde değil İKDAM Eğitim Derneği ve Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği tarafından gerçekleştirildiğini belirtmişti.

İKDAM'ın internet sitesinde yapılan açıklamada ise çalıştay sonrası hazırlanan bildiride iddia edildiği gibi gerek İmam Hatip Liseleri'nde gerek diğer liselerde deizmin yayıldığı ifadesinin yer almadığı savunulmuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da gençlerde deizm ve ateizmin yaygınlaştığı iddialarına ilişkin, "Bizim milletimizin hiçbir ferdi böyle sapık, batıl bir anlayışa asla prim vermez. Milletimize, gençlerimize kimse iftira atmasın," diye konuşmuştu.