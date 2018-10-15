15 Ekim 2018 20:42

İstanbul Baro Başkan adayı Fikret İlkiz ekibini açıkladı

İstanbul Baro Başkan adayı Fikret İlkiz ekibini açıkladı
İstanbul Barosu Genel Kurulu, 14 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.
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Dünyanın en büyük barolarından biri olan İstanbul Barosu'nda seçim heyecanı başladı. 14 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak Genel Kurul'da başkanlık için adaylığını açıklayan 10 isimden birisi olan Avukat Fikret İlkiz'in, yönetime aday olan ekibi belli oldu.

Baro başkanlığı için adaylığını, mevcut Başkan Av. Mehmet Durakoğlu, Av. Fikret İlkiz, Av. Hasan Kılıç, Av. Başar Yaltı, Av. Talat Canbolat, Av. Cem Kaya Karatün, Av. Kaptan Yılmaz, Av. M. Gökhan Ahi, Av. Çiğdem Koç, Av. Eren Keskin açıkladı.

Avukat Fikret İlkiz'in yönetimi şu isimlerden oluşuyor:

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