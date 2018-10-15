Esnaf, belediye önünde oturma eylemi yaptı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde yıllarca hizmet verdikten sonra şikayet üzerine Danıştay kararıyla kapatılan Özkanlar Pazar Yeri esnafına gösterilen yeni bölge için ruhsat verilmediği iddia edildi. Esnaf, Bayraklı Belediyesi önünde toplanarak oturma eylemi yaptı ve mağdur olduğunu ifade etti.

Bir vatandaşın şikayeti üzerine kapatılan Özkanlar Pazar Yeri için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Bornova'daki viyadük altı adres gösterildi. Ancak iddiaya göre Bornova Belediyesi, burada tezgah açılması için ruhsat vermedi. Bunun üzerine esnaf mağdur olduğunu belirtti ve 'Yaşananların cevabını sandıkta vereceğiz' dedi.

Belediye önünde toplanan 50 kişi, 'Hak hukuk adalet hani nerede?', 'Verilen sözler hani nerede?' sloganları attı. Esnaf, üzerinde 'Tek amacımız pazarımız', 'Özkanlar esnafı mağdur', 'Halkçı başkan halka karşı' yazılı dövizler taşıdı. Polis ekipleri de belediye binası önünde güvenlik önlemi aldı. Belediye binasının kapısının önüne zabıta araçlarının çekilmesi dikkat çekerken, yine bir TOMA aracı da bölgede bekledi. Pazarcı esnafının sözcüsü Faysal Acar, yaptıkları görüşmelerin ardından kendilerine Bornova'daki viyadük altlarının verildiğini ancak bu alanda tezgah açmalarını sağlayan ruhsatın Bornova Belediyesi'nce verilmediğini ileri sürdü. Bayraklı Belediyesi önünde oturma eylemi yapan esnafların, Bornova viyadük altlarını istediğini aktaran Acar, "Esnaf aylardır mağdur, buyurun bu işi çözün. Biz sadece çözüm istiyoruz. Siyasi malzeme yapılıyoruz. Bu işte gerçekten çözüm isteyen, samimi insanlar var ama bu işi siyasi malzeme yapmadan, daha fazla kırıp dökmeden bu mağdur esnafın sorununa çözüm bulun" dedi.

'VİYADÜK ALTINI İSTİYORUZ'

Esnafın günde 14 saat çalıştığını ve hepsinin ticaret odasında kaydının bulunduğunu ifade eden Faysal Acar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yazık ki ne birlik başkanı, ne oda başkanı, ne Ticaret Odası'ndan biri gelip bu esnafı dinlemedi. Bir milletvekili mecliste 'Neden bu sorun çözülemiyor' demiyorsa, yazıklar olsun. Elbette bu esnaf sandıkta gereken cevabı verecek ama bu sorunun derhal çözülmesini istiyoruz. Kim kendini yetkili kılıyorsa sorunu çözsün. Viyadük altlarının esnafa verilmesi halinde kendi imkanlarımız ile burayı düzenleyeceğiz. Bayraklı Belediyesi'nden 1 lira bütçe istemiyorum. Esnaf kendi arasında topladığı 3-5 kuruş ile oranın yer düzenlemesini yaparak viyadük altına geçmek istiyor. Sadece bunun için bir ruhsat istiyoruz."

'TEZGAH AÇMAYAN ESNAFA CEZA GELDİ'

10 aydır tezgah açmadıkları halde bir çok esnafa ceza kesildiğini ileri süren Faysal Acar, "Sorumlu kişiler beni ve arkadaşlarımı tehdit ediyor. Geçmişe dönük ceza kesildi. 10 aydır tezgah açmadığımız halde, tezgah açmadığımız yere ceza kesildi. Evlere icra kağıtları gönderiliyor. Esnafın sesini kısmaya çalışıyorlar. Biz durmayacağız. Sorun çözülene kadar mücadelemiz sürecek" dedi.

Açıklamanın ardından bir süre belediye kapısının önünde oturma eylemi yapan esnaf, daha sonra dağıldı.