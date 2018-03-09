Vergi Dairesi'ne bomba koyan teröristin görüntüsü ortaya çıktı

Ankara Çukurambar'daki Vergi Dairesi'nde 2 Şubat'ta meydana gelen, 4 kişinin yaralanmasına neden olan patlamayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

DHA - Görüntülerde, içinde bomba bulunan sırt çantasını girişteki bölüme koyan terörist, bir süre sonra oradan ayrılıyor.



Çukurambar'da Vergi Dairesi Başkanlığı'nda 2 Şubat'ta meydana gelen patlamada 4 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, bombayı koyduğu belirlenen terörist Ersan Ertogan'un güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, içinde bomba bulunan sırt çantasını girişteki bölüme koyan Ersan Ertegon bir süre sonra oradan ayrılıyor. Bu görüntülerden bir süre sonra da patlama meydana geliyor.