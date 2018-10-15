Fakülte sekreterleri sınava girmeden müdür oldu!

Sayıştay’ın denetim raporuna göre önce şef sonra fakülte sekreteri olan isimler, sınava da girmeden şube müdürlüğüne atandı. Bu isimler kısa süre içinde 1. derece kadroya ulaştı. Sayıştay'ın 2017 denetim raporlarına göre bu şekilde ataması yapılan bazı görevliler şöyle:

-Teknoloji Fakültesi Fakülte Sekreteri olarak atanan görevli, Kültür ve Spor Daire Başkanlığında 1. derece şube müdürü oldu.

-Bilgisayar İşletmenliğinden, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fakülte Sekreteri kadrosuna atanan görevli, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında 1. derece şube müdürü yapıldı.

-Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Sekreteri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında 1. derece şube müdürü kadrosuna atandı.

-Spor Bilimleri Fakültesi Fakülte Sekreteri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 1. derece şube müdürü olarak atandı.

-İletişim Fakültesi, Fakülte Sekreteri kadrosuna Personel Daire Başkanlığında 1. Derece şube müdürü oldu.

-Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Sekreteri, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına 1. derece şube müdürü olarak atandı.

-Fen Bilimleri Enstitüsü Sekreteri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına 1. derece şube müdürü oldu.