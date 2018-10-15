Tren faciasında ölen Oğuz Arda anısına, futbol akademisi açıldı

Çorlu'da 8 Temmuz'da 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin de yaralandığı tren kazasında, trenin kalkış noktası olan Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden de 12 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı. Kazada babası Hakan Sel ile birlikte hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel, anısına Uzunköprü Belediyesi, futbol akademisi açtı. 7-14 yaş öğrencilerin futbol bilgi ve becerilerinin gelişmesi, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları, futbolcu yetiştirilmesi hedeflenen Oğuz Arda Sel Futbol Akademisi'ne 258 öğrenci kayıt yaptırdı.

Akademinin açılışına Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz, amcası Fatih Sel ile diğer yakınları katıldı. Sel'in annesi Mısra Öz, "Bir ihmal sonucu kaybettiğim oğlumun adının burada, kendi memleketinde yaşatılması beni gururlandırdı. Oğuz Arda'nın adının sonsuz olmasını istiyorum. Akademide oynayan çocuklarımızın Oğuz Arda'nın hayallerini gerçekleştirmesini diliyorum" dedi.

Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, Uzunköprü'de sosyal demokrat belediyeciliğin gereğini bu defa sportif anlamda gerçekleştirdiklerini belirterek, "8 Temmuz tren kazasında kaybettiğimiz yavrumuz Oğuz Arda Sel ve babası Hakan Sel'in hatırasını bu şekilde yaşatmak istedik. Hayatını kaybeden her vatandaşımız bizim için özeldi, küçük bir ihmal sonucu 25 vatandaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü hala içimizde yaşıyoruz. Akademiye kayıt yaptıran öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize tüm spor malzemeleri ücretsiz olarak verilecek olup, teknik ve idari kadro tarafından sportif ve eğitim profili sürekli olarak takip edilecek, yazılı ve sınavları için özel programlar uygulanacak ve futbol eğitiminin okula olan ilgisinin azalmasına izin verilmeyecektir" dedi.

Konuşmaların ardından Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz tarafından akademiye kayıt yaptıran öğrencilere Oğuz Arda'nın görselinin yer aldığı tişört dağıtıldı.