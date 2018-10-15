Günlerce konuşulmuştu... Hala gemide bekletiliyorlar

İZMİR Alsancak Limanı’na yaklaşık iki hafta önce getirilen 5 bin 391 büyükbaş hayvan, işlemlerin henüz tamamlanamaması nedeniyle hala gemide bekletiliyor.

Liman Müdürlüğü yetkilileri, Alsancak semtine ağır bir koku yayan gemideki hayvanların sağlıklı olduğunu, indirilmelerin aksamasının sebebinin yasal prosedürlerden kaynaklandığını belirtti.

Brezilya'dan yola çıkan ve çeşitli ülkelerden ithal edilen 5 bin 391 büyükbaş taşıyan gemi, ekim ayı başında İzmir Alsancak Limanı'na yanaştı. 106 metre uzunluğunda olan 'Julia AK' isimli gemiyle, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Güney Amerika ülkelerinden ithal edilen angus cinsi sığırlar getirildi. Sığırlar yaklaşık iki haftadır Alsancak Limanı’nda bekletilen gemiden hala indirilmedi.

HAYVANLARIN SAĞLIKLI OLDUĞU PROSEDÜRLER NEDENİYLE GECİKTİĞİ İFADE EDİLDİ

Liman Müdürlüğü yetkilileri, hayvanların sağlıklı olduğunu, yasal prosedürlerinin tamamlanamaması sebebiyle sürecin aksadığını belirtti. Eksikliklerin giderilmek üzere olduğu, sığırların gemiden indirilmesine kısa süre içinde başlanacağı kaydedildi. Geçen 12 Ekim'de evrakları tamamlamak için Brezilya'dan bir heyet geldiği de öğrenildi. Uzun süredir limanda demirli gemide bekletilen hayvanlardan bir kısmının doğal sebeplerden öldüğü ve imha edilmek üzere gönderildiği de belirtildi.

İzmir Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü ise hayvanların sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Türkiye'nin et ihtiyacını karşılamak amacıyla getirilen angusların gemiden indirilmelerinin ardınan, yüklenecekleri özel taşıma araçlarıyla, Et ve Süt Kurumu'nun Ege Bölgesi’ndeki toplama merkezine götürüleceği, ardından Anadolu'nun çeşitli yerlerine dağılacağı belirtildi.

ÇEVREYE AĞIR KOKU YAYILIYOR

Öte yandan, geminin limana yanaşması ile birlikte çevreye yayılan ağır koku günlerdir sürüyor. Alsancak bölgesinde yaşayanlar, kötü kokunun rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılmasıyla zor anlar yaşıyor.