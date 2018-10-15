Adana'da Demokrat Avukatlar kazandı

Evrensel - Adana Barosu’nun 30. Dönem Olağan Genel Kurulu dün akşam saatlerinde sona erdi. Milliyetçi Avukatlar ile Demokrat Avukatların iki liste ile katıldığı seçimi Demokrat Avukatlar kazanırken Av. Veli Küçük yeniden Baro Başkanlığına seçildi.

İl Seçim Kurulu tarafından yapılan oy sayma işlemi sonucu 1397 oy Av. Veli Küçük, 438 oy Av. Yılmaz Özkıral şeklinde oldu. Av. Veli Küçük, sonuçların alınmasının ardından yaptığı konuşmasında, seçim çalışmalarında kendisine destek veren vermeyen tüm meslektaşlarına teşekkür etti.

Çok demokratik, çok çağdaş usullerle geçen bir seçim süreci yaşandığını ifade eden Küçük, "Baromuzu hep birlikte daha iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyorum. Çok çaba sarf ettik. 29. Dönemde çok yoğun çalışmalarımızı anlatmaya çalıştık. Meslektaşlarımın takdir ve teveccühüyle bu görevi yürütecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Yönetim Kurulu; Av. Veli Küçük, Av. Sabahattin Gümüş, Av. Semih Gökayaz, Av. İlknur Önal, Av. Nevzat Elçi, Av. Timur Ortatepe, Av. Miyesser Eraslan Önemli, Av. Sinem Tanrısınatapan Keskin, Av. V. Mert Kuşdemir, Av. Ayşe Duygu Özgüven, Av. Furkan Kılıç.