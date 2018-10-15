Ankara’da bomba alarmı! Büyükelçi uzaklaştırıldı

İran’ın Ankara Büyükelçiliğine canlı bomba ihbarı yapıldı. Tahran Caddesi trafiğe kapatıldı, Büyükelçi binadan uzaklaştırıldı, geniş önlemler alındı.

Atina ve Paris'te bulunan İran Büyükelçiliklerine düzenlenen saldırılar Ankara emniyetini harekete geçirdi. İran'ın Ankara Büyükelçiliğinin, Hilton ve Sheraton oteline de yakın olması, önlemlerin daha geniş bir alanda uygulanmasına neden oldu.

Romanya Başbakanı Vıorıca Dancila da Ankara'da resmi temaslarda bulunuyor ve Romanya heyetinin bazı temasları da bu otellerde gerçekleştiriliyor.

Tedbir amaçlı büyükelçilik önünde güvenlik noktaları oluşturuldu.