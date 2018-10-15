15 Ekim 2018 09:38

Pilotlara FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Pilotlara FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı
Ankara'da yürütelen FETÖ soruşturmasında, Hava Kuvvetleri'nde 9'u pilot 36 subay hakkında gözaltı kararı verildi.
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