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15 Ekim 2018 09:38
Pilotlara FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı
Ankara'da yürütelen FETÖ soruşturmasında, Hava Kuvvetleri'nde 9'u pilot 36 subay hakkında gözaltı kararı verildi.
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