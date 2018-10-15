Nagehan Alçı'dan çok konuşulacak Arda Turan iddiası!

Olayın ardından Arda Turan’ın silahla Berkay’ın bulunduğu hastaneye giderek şarkıcıdan 'Eşin olduğunu bilmiyordum' diyerek özür dilediği öne sürüldü.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı , Arda Turan'dan hareketle hastanelerde güvenlik zafiyeti olduğunu, öte yandan silahlı kavga görüntülerinin dışarıya sızmaması için hastanede birilerinin gayret gösterdiğini öne sürdü.

Yazar Nagehan Alçı, Arda Turan'ın silahla hastaneye girmesinin ardından, hastanelerdeki güvenlik açığının ortaya çıktığını savunarak, her türlü erişime bu kadar açık olmalarının bir güvenlik zafiyeti olduğunu kaydetti. "AVM’ye girerken kontrol var da hastaneye girerken neden yok?" sorusunu yönelten Alçı yazısını şöyle sürdürdü: "Hepsi için konuşamam ama benim bildiğim hastanelerin kapısında bir x-ray cihazı ve güvenlik yok. Arda örneğinde anladık ki beline silahı sokan da, çantasına bıçağı atan da istediği gibi hastaneye girebilir, hatta hasta odalarına kadar bile çıkabilir." Yazar, hastanelere herkesin elini elini kolunu sallayarak içeri girebildiğini, geceleri ana girişlerin kapandığını ancak acilden her yere ulaşılabildiğini belirtti.

"Bu iddia doğru mu?"

Nagehan Alçı, bir arkadaşının, Arda Turan ve Berkay’ın kavga ettiği hastanede çalışan birini tanıdığını, çalışanın arkadaşına silahlı kavga görüntülerinin dışarıya sızmaması için hastane içinde birilerinin gayret gösterdiğini, Emniyete verilmesinin engellendiğini ,bu sebeple emniyet amirinin görevden alındığı duyumlarını aktardığını yazdı. Alçı, "Şayet bu iddia doğru ise muhakkak soruşturulması gerekir. Kim, ne karşılığı o görüntülerin ortaya çıkmasının önüne geçmeye çalıştı?" dedi.

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