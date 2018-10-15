Acı rapor: 10 kadından biri okuma - yazma bilmiyor

Kadınların okuma yazma oranları düşük, aynı iş için daha az ücret alıyorlar, şiddet görüyorlar.

Mahmut Lıcalı/ CUMHURİYET- CHP Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) sunulan kadın raporunda, Türkiye’de neredeyse 10 kadından birinin okur-yazar olmadığı, okuma yazma bilmeyenlerin yüzde 85’inin kadınlardan oluştuğuna dikkat çekildi. Raporda, kadının eğitime erişimi üzerindeki engellerin, kadınların istihdam ve temsilde eşitlik sorunlarının başlıca kaynağı olduğuna dikkat çekildi.

Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık’ın sunduğu raporda satırbaşları şöyle:

-Türkiye’de kadınların yoksulluk oranı yüzde 21.6

-6 yaş ve üzeri nüfus içerisinde yaklaşık 2.5 milyon kişi okuma - yazma bilmiyor. Okuma - yazma bilmeyenlerin yüzde 85’i kadın. Türkiye’de kadın nüfusu içinde okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 8.5, yani neredeyse 10 kadından biri okuma - yazma bilmiyor.

-Kadınların işsizlik oranı yüzde 12.6, erkeklerde ise bu oran yüzde 8,8. İstihdam edilen nüfus içerisinde 8.9 milyon kadın, 19.6 milyon erkek var. İstihdam oranı kadınlarda yüzde 29.3, erkeklerde yüzde 65.8.

-Giyim ve tekstil sektörlerinde çalışan her iki kişiden biri kadınlardan oluşurken; sermaye yoğun ilaç, kimya, elektronik ve otomotiv gibi sektörlerde kadınların varlığı oldukça az.

-Son 10 yıl içerisinde 2 bin 521 kadın şiddet görerek yaşamını yitirdi.