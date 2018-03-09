Sapık fikirli felsefeciye ceza yok, ödül var!

SÖZCÜ - Konya'da sosyal medya hesabından beden eğitimi dersinde eşofman giyen öğrencilerin zina yaptığı iması içeren mesajlar paylaşan Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi felsefe öğretmeni Ercan Harmancı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan soruşturma sonucunda öğretmenlik mesleğinden ihraç edildi. Ancak Harmancı, yardımcı hizmetlerde görevlendirilmek üzere memurluk görevine devam edecek.



Soruşturma sonucunda alınan kararı SÖZCÜ'ye değerlendiren Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, bu kişiye verilmiş herhangi bir ceza, uyarı, maaş kesme vs. yok. Meslekten ihraç edildi deniliyor, ancak devlet memurluğuna devam edebiliyor. Meslekten ihraç demek, meslekten atılmak, devlet memurluğundan atılmak demektir. Meseleyi ‘ihraç edildi' denilerek kapatmak istiyorlar. Aslında bu kişi korumaya alındı. Çünkü bu kişi herhangi bir okulda masa başında görev alabilecek ve okulda olmaya devam edecek. Resmen ödüllendiriliyor” diye konuştu.



CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da Harmancı hakkında alınan kararı sosyal medya hesabından eleştirerek, “Eşofmanlı kız öğrencilerden tahrik oluyorum’ diyen Felsefe Öğretmeni Ercan Harmancı, göstermelik bir soruşturmayla öğretmenlikten memurluğa atandı. Harmancı hiçbir ceza almadığı gibi adeta ödüllendirildi. İktidar, sapık zihniyeti teşvik ediyor ve koruma altına alıyor” dedi.