Elinde şişeyle polislere sevgilisin arattı

DHA / Konya'da sevgilisi tarafından terk edildiğini ileri süren H.U.(46), elinde içki şişesiyle cadde ortasında yürüyerek trafiği birbirine kattı. H.U., polis tarafından bölgeden uzaklaştırılıp, evine götürüldü. Olay, bugün saat 10.30 sıralarında kentin en işlek caddelerinden Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi'nde yaşandı.

Alkollü olduğu gözlenen H.U., elinde içki şişesiyle caddenin ortasında araçları aldırış etmeden yürümeye başladı. Kadına çarpmamak için manevra yapmak zorunda kalan sürücüler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polisler H.U.'yu yolun kenarına aldı. Yanına gelen polislerden sevgilisini çağırmalarını isteyen H.U. elindeki içki şişesini alan polislere tepki gösterdi.

Polisler H.U.'nun erkek arkadaşını cep telefonuyla aradı; ancak sevgilisi gelmedi. Sevgilisinin kendisini dövdüğünü ileri süren H.U., Sevgilim beni sattı. 'Başkalarıyla da çıkacaksın' dedi, dövdü. dedi. Polisler güçlükle ikna ettikleri H.U.,'yu bölgeden uzaklaştırıp, evine götürdü.