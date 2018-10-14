14 Ekim 2018 14:51

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hareketlilik

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde hareketlilik yaşandı.
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DHA / 1 araçla gelen 4 kişi, saat 13.45 sıralarında konsolosluk binasına girdi. Polis bariyerleriyle çevrili başkonsolosluk binası önünde çok sayıda yerli ve yabancı gazetecinin bekleyişi de sürüyor.

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