İzmir'de 22 kişinin öldüğü kazada acı gerçek

Kamyonun ters döndüğü korkunç kazada, 22 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü Mustafa Yılmaz'ın çeşitli suçlardan poliste suç kaydının bulunduğu da inceleme sonrası ortaya çıktı. Sürücünün kamyon kullanabilmek için gerekli 'C sınıfı' ehliyeti yerine de otomobil kullanabildiği 'B sınıfı' ehliyeti olduğu belirlendi.

İzmir'de katliam gibi kaza! En az 22 ölü

Katliam gibi kaza, saat 08.00 sıralarında, İzmir'in Gaziemir ilçesinde, Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Ege kıyısından tekneyle Yunanistan'ın Samos Adası'na geçmek üzere insan tacirleriyle anlaştıkları öğrenilen yabancı uyruklu göçmenlerin kasasında bulunduğu, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyon, Menderes ilçesi yönüne giderken, virajı alamadı. Savrulan kamyon, karşı taraftan bariyeri aşarak, Değirmençayı Deresi yatağına uçup, ters döndü. Kasadaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerin bazıları etrafa savruldu, bazıları da kamyonun altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, arama- kurtarma ekibi sevk edildi. Kaza yerine geldiklerinde korkunç manzarayla karşılaşan ekipler, 22 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı olan 5 kişi ise ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralıların arasında kamyonun sürücüsünün de bulunduğu öğrenildi. Kamyon şoförünün, tedavisinin ardından ifadesinin alınacağı, olayla ilgili soruşturmanın buna göre sürdürüleceği bildirildi.

İlk belirlemelere göre, Yunanistan'ın Samos Adası'na geçmek üzere insan tacirleri ile anlaşan yabancı uyruklu göçmenlerin, İç Anadolu Bölgesi'nden kamyonla alındıkları, Menderes ilçesi sahilinden tekneye binmeyi planladıkları öğrenildi.

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ÖLÜ SAYISI 22'YE YÜKSELDİ, GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU

İzmir'de, kasasında Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyonun, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 22'ye, yaralı sayısı ise 13'e yükseldi.

Kazanın görgü tanığı Mehmet Eker, olay yerinden aracıyla geçerken, yol kenarında yaralı birini gördüğünü söyledi. Eker, "Ben sabah saatlerinde, Konak'a doğru gidiyordum. Köprü üzerinden geçerken, yol kenarında biri, aracımı durdurmak istedi; ama ben durmadım önce. Sonra az ileride durdum. Camı açtım, 'Kaza yaptım, yaralıyım. Beni Yeşilyurt'taki hastaneye götür' dedi. Ben de o yöne değil; Tepecik'teki hastaneye götüreyim, dedim. Kabul etmedi. Sonra 'İleride polis var, istersen onlara söyleyelim; aracı çekerler, mağdur olmasın' dedim. 'Tek yaralı benim, beni ileride bir taksiye bindir' dedi. Ben de Karabağlar'da taksiye bindirdim. Yaralı durumdaydı, kendisi aracın şoförüymüş. 'Tekim' dediği için ben de kaza yerine bakmadım" dedi.

Mehmet Eker'in bahsettiği yaralının, kazadan yaralı kurtulan kamyon şoförü Mustafa Yılmaz olabileceği belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



KAMYON SÜRÜCÜSÜ: ÖNÜME BEYAZ ARAÇ ÇIKTI

Kazadan yaralı kurtulan kamyon sürücüsü Mustafa Yılmaz (35), hastane polisine verdiği ilk ifadede, '09' Aydın plakalı kamyonu ile saat 03.00'te Söke'den yola çıktığını, Sazlıköy'ü geçtikten sonra mültecileri kamyona aldığını ve yakıtı olmadığı için Selçuk otobanına girdiğini, kazanın olduğu Kısıkköy bölgesinde ise önüne beyaz aracın çıktığını, çarpmamak için ani hareket yaptığını ve kavşakta kontrolü kaybederek, dereye uçtuğunu söyledi.

YARALILARIN ÇOĞU ÇOCUK

İzmir'de, kasasında Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyonun, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 22'ye, yaralı sayısı ise 13'e yükseldi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 9'unun çocuk 2'sinin ise yetişkin olduğu öğrenildi. Vücudunda kırıkların olduğu öğrenilen yaralı çocukların, DEÜ Çocuk Acil Servisi'ndeki tedavileri devam ediyor. DEÜ Yetişkin Acil Servisi'nde ise biri kadın iki göçmenin olduğunu öğrenildi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaralılardan birinin hamile olduğu ve ameliyata alındığı bildirildi.

ŞOFÖRÜN İKİ BACAĞI KIRIK

Öte yandan Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren kamyon şoförü 35 yaşındaki Mustafa Yılmaz'ın iki bacağının kırıklar nedeniyle alçıya alındığı öğrenildi. Hastanenin acil servisinden beyin cerrahi polikliniğine sedye ile götürülen şoför Yılmaz'ın baygın olduğu görüldü.

KAMYON DERE YATAĞINDAN ÇIKARILDI

İzmir'de kasasında Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçması sonucu 22 kişinin öldüğü 13 kişinin de yaralandığı kazanın ardından olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor. Mustafa Yılmaz'ın kontrolünden çıkıp, dere yatağına uçan 09 S 0574 plakalı kamyon da uçtuğu yerden vinç yardımıyla çıkartıldı. Ters devrilen kamyonun kasasının altında kalan ve çevreye savrulan cesetler savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza yapan kamyonun dere yatağından kaldırılmasıyla kamyonda ve yolda incelemeler yapılıyor. Kazanın yaşandığı karayolunda herhangi bir fren izine rastlanmazken, kamyonun bariyerlere çarptıktan sonra dere yatağına uçtuğu belirlendi.

Sürücü Yılmaz'ın ilk ifadesinde söylediği, "Önüme beyaz bir araç çıktı, çarpmamak için direksiyonu kırdım" sözleri üzerine ise bu etkenin kazaya neden olup olmadığı araştırılıyor.

Öte yandan kazanın görgü tanığı Mehmet Eker, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Eker kaza sonrasında yoldan geçerken yaralı bir kişinin önüne çıktığını ve sadece kendisinin yaralı olduğunu söylediğini ifade etmişti. Kazanın yaşandığı yerde trafik tek şeritten veriliyor devam ediyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekibi kazanın yaşandığı yerde kırılan bariyerleri kaldırarak, herhangi bir olumsuz durumum yaşanmaması yeni bariyerler taktı.

SÜRÜCÜ SABIKALI ÇIKTI

Kamyon sürücüsü Mustafa Yılmaz'ın çeşitli suçlardan poliste suç kaydının bulunduğu da inceleme sonrası ortaya çıktı. Sürücünün kamyon kullanabilmek için gerekli 'C sınıfı' ehliyeti yerine de otomobil kullanabildiği 'B sınıfı' ehliyeti olduğu belirlendi.





