Arapça eğitim veren özel lise: Irak bayrağı da asıldı

Kemal Atlan/ SÖZCÜ- Okul açılacağını duyan vatandaşlar önce sevindi, ardından okulun Iraklılara özel Arapça eğitim vereceğini öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Şahintepesi Mahallesi'nde önümüzdeki hafta eğitime başlayacak Özel Nabaa Alhayat Karma Lisesi, sadece Irak vatandaşı çocuklarına yönelik Arapça eğitim verecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı olduğu belirtilen Özel Nabaa Alhayat Karma Lisesi'nin karma eğitim vereceği öğrenildi. Okulun girişine, Özel Nabaa Alhayat Karma Lisesi'nin tabelası asılırken tabelada ve tabelanın yanındaki afişin Arapça olması dikkat çekti. Mahalle sakinleri, mahallelerine okul açılacağını duyduklarını ve sevindiklerini ancak açılan okulun Arapça eğitim veren bir okul olması ile şaşırdıklarını ifade ettiler. Okulun arka bahçesine dikilen bayrak direklerinden bir tanesine Türk Bayrağı asılırken bir tanesine ise Irak bayrağı asıldı.

ARAPÇA TABELA TEPKİSİ

Birçok belediye, işyerleri isimlerinin Türkçe olması konusunda çaba harcarken ve yabancı dilde yazılmış tabelaları sökerken Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir kurumun duvarlarına Arapça tabela ve pankart asması mahalle sakinlerinin de tepkisinin neden oldu. Özel Nabaa Alhayat Karma Lisesi'nin önümüzdeki günlerde tadilatının biteceği ve birkaç güne eğitime başlayacağı öğrenildi.

İL MİLLİ EĞİTİM DOĞRULADI

İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, Özel Nabaa Alhayat Karma Lisesi'nin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı bir okul olduğunu ve Iraklı çocuklara eğitim vereceğini doğruladı.