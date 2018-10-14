14 Ekim 2018 13:29

Müge Anlı'dan Cemal Kaşıkçı yorumu

Müge Anlı'dan Cemal Kaşıkçı yorumu
Müge Anlı, "Ne yalan söyleyeyim çok heyecanlıyım." dedi.
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Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili bir açıklama da bazı cinayetleri çözmesiyle adından söz ettiren Müge Anlı’dan geldi.

A Haber’de yayınlanan bir programda konuşan Anlı, 2 Ekim tarihinde ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'na evrak vermek için giren ve bir dahada kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Kaşıkçı'nın olayının nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Keşke işleyebilsem programda. Ama şuan emniyet çok büyük bir titizlikle üzerinde duruyor. Emniyet çözecektir ama beni de enterese etti o konu. Ne yalan söyleyeyim çok heyecanlıyım. Hani aşağı yukarı belli ama sonucunu hep beraber göreceğiz."

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