Müge Anlı'dan Cemal Kaşıkçı yorumu

Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili bir açıklama da bazı cinayetleri çözmesiyle adından söz ettiren Müge Anlı’dan geldi.

A Haber’de yayınlanan bir programda konuşan Anlı, 2 Ekim tarihinde ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'na evrak vermek için giren ve bir dahada kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Kaşıkçı'nın olayının nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Keşke işleyebilsem programda. Ama şuan emniyet çok büyük bir titizlikle üzerinde duruyor. Emniyet çözecektir ama beni de enterese etti o konu. Ne yalan söyleyeyim çok heyecanlıyım. Hani aşağı yukarı belli ama sonucunu hep beraber göreceğiz."