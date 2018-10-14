Diriliş Kilisesi'nde Brunson için 'şükür duası'

Rahip Brunson'ın ABD'ye gidişinin ardından 8 yıl önce kurduğu ve rahipliğini yaptığı Diriliş Kilisesi'nde bugün yapılan ayinde şükür duası edildi,

DHA / İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilip, ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın ülkesine gidişinin ardından 8 yıl önce kurduğu ve rahipliğini yaptığı Diriliş Kilisesi'nde bugün pazar ayini gerçekleştirildi. Dua edilen ayinde, Brunson'ın tutukluyken yazdığı ilahiler okundu.

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davanın cuma günü görülen 4'üncü duruşmasında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilip, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, İzmir'deki evinden ayrılıp, ülkesine döndü. Brunson'ın 8 yıl önce kurduğu ve rahipliğini yaptığı Alsancak'taki Diriliş Kilisesi'nde, bugün saat 11.30'da pazar ayini gerçekleştirildi. Rahipsiz yapılan ayini Brunson'ın ABD'li yardımcılarının yönettiği öğrenildi. Kilisenin bulunduğu sokakta, çok sayıda sivil polis görev yaparken, güvenlik önlemleri alındı. Brunson'ın serbest kalması için 2 yıldır her pazar dua yapıldığını belirten kilise görevlileri, din adamının ABD'ye ulaşması dolayısıyla dua ettiklerini söyledi. Ayinde, ayrıca Brunson'ın tutukluyken yazdığı ilahiler okundu.