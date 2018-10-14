Meteoroloji'den yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara (Edirne ile Çanakkale kıyıları hariç), Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Kayseri, Nevşehir, Niğde, Zonguldak, Tokat, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Ağrı çevreleri ile Siirt'in doğu kesimleri ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.