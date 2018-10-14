Ahmet Hakan, savcıyı göreve çağırdı

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:
ARDA OLAYI MAGAZİN OLAYI DEĞİLDİR, KRİMİNAL OLAYDIR
İŞİN içinde...
- Taciz var.
- Vücut bütünlüğüne zarar verme var.
- Ruhsatsız silah var.
- Silahla hastane basma var.
- Hastanede silah patlatma var.
Yani var oğlu var.
Ve biz milletçe bu olayı basit bir magazin olayı gibi ele alıyoruz.
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Hayır, hayır!
Bu olay magazin olayı değildir.
Başından sonuna kadar kriminal bir olaydır.
Ve devreye ciddi bir şekilde savcının, polisin girmesi şarttır.
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Devreye giren polis ve savcı da...
Arkası sağlam olmayan bir vatandaşa ne yapacaksa onu yapmalıdır.