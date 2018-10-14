Ahmet Hakan, savcıyı göreve çağırdı

Arda Turan, şarkıcı Berkay Şahin’in eşi Özlem Ada Şahin'i taciz ettiği iddia edildi ve yaşanan tartışmanın ardından şarkıcının burnunu kırdı.

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

ARDA OLAYI MAGAZİN OLAYI DEĞİLDİR, KRİMİNAL OLAYDIR

İŞİN içinde...

- Taciz var.

- Vücut bütünlüğüne zarar verme var.

- Ruhsatsız silah var.

- Silahla hastane basma var.

- Hastanede silah patlatma var.

Yani var oğlu var.

Ve biz milletçe bu olayı basit bir magazin olayı gibi ele alıyoruz.

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Hayır, hayır!

Bu olay magazin olayı değildir.

Başından sonuna kadar kriminal bir olaydır.

Ve devreye ciddi bir şekilde savcının, polisin girmesi şarttır.

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Devreye giren polis ve savcı da...

Arkası sağlam olmayan bir vatandaşa ne yapacaksa onu yapmalıdır.