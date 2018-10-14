Ahmet Hakan: Yanarım yanarım da...

Amerikalı din adamı Andrew Craig Brunson'ın İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilerek hakkındaki adli kontrol hükümleri kaldırıldı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Brunson'ın tahliye edilmesini köşesinde 7 maddede değerlendirdi.

Ahmet Hakan'ın değerlendirmeleri şöyle:

Madde bir: Madem sonu böyle bitecekti, biz niye o denli efelendik ki? Madem en sonunda bu olacaktı, o manşetleri niye çektik? Madem 3 yıla fittik, niye 35 yıl istedik? Niye? Niye? Niye?

Madde iki: Yanarım yanarım da şu Trump’ın attığı cakaya yanarım. Yanarım yanarım da şu Trump’a yaşatılan hazza yanarım. Trump gibi bir adama bunları yaşatmaya kimin ne hakkı var?

Madde üç: Gizli tanıklık müessesesi, bir tür yavşaklık müessesesine dönüşmüş durumda... Bütün hıncımızı papaz davasının gizli tanıklarından alabiliriz... O derece yani.

Madde dört: Papaza hem FETÖ’cü, hem PKK’lı, hem de ajan dedik. Yahu bari sadece birini diyeydik! Bari birazcık idareli kullanaydık... Bu ne müsrifliktir!

Madde beş: Papaz bırakılmasa “İşte şimdi mahvolduk” diyecek olanlar, “Papaz bırakıldı” diye yastalar! Papaz bırakılmasa “Nasıl da dik durduk” diyecek olanlar, burunlarından kıl aldırmıyorlar! Yahu bu nasıl iştir?

Madde altı: Hollywood bir papaz filmi çekerse ve papaz rolünü de Tom Hanks’e verirse... Ben işte o zaman kahrolurum.

Madde yedi: Tek bir teselli payımız var: Papaza karşılık belki biz de bir şeyler almışızdır da yetkililerimiz söyleyemiyordur! Olabilir mi böyle bir şey? Olsun ama... Lütfen... Amin. İnşallah."