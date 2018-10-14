14 Ekim 2018 10:28

3. havalimanını su bastı

3. havalimanını su bastı
İnşaat-İş yayınladığı bir video ile 3.Havalimanı işçilerinin koğuşlarının ve çalışma alanlarının sular altında kaldığını açıkladı.
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3.Havaliamında işçiler sağlıksız koşullarda çalışmaya ve yaşamaya devam ediyor. İşçilerin protestolarına sebep olan sağlıksız koşullar 3.Havalimanı inşaatında devam ediyor. İnşaat-İş yayınladığı bir video ile, bugün İstanbul’da etkili olan yağmurdan sonra işçilerin çalışma ve yaşam alanlarının sular altında kaldığını gösterdi.

İnşaat-İş birkaç gün önce de koğuşların sular altında kaldığını gösteren bir paylaşım yapmıştı.

“Şantiyede şu an: Koğuşları su basmasının ardından bugün de çalışma alanı bu halde. İşçi arkadaşlarımızı bu koşullarda çalışmaya mahkum ediyorlar!”

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