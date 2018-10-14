3. havalimanını su bastı

3.Havaliamında işçiler sağlıksız koşullarda çalışmaya ve yaşamaya devam ediyor. İşçilerin protestolarına sebep olan sağlıksız koşullar 3.Havalimanı inşaatında devam ediyor. İnşaat-İş yayınladığı bir video ile, bugün İstanbul’da etkili olan yağmurdan sonra işçilerin çalışma ve yaşam alanlarının sular altında kaldığını gösterdi.
İnşaat-İş birkaç gün önce de koğuşların sular altında kaldığını gösteren bir paylaşım yapmıştı.
“Şantiyede şu an: Koğuşları su basmasının ardından bugün de çalışma alanı bu halde. İşçi arkadaşlarımızı bu koşullarda çalışmaya mahkum ediyorlar!”