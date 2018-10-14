3. havalimanını su bastı

İnşaat-İş yayınladığı bir video ile 3.Havalimanı işçilerinin koğuşlarının ve çalışma alanlarının sular altında kaldığını açıkladı.

3.Havaliamında işçiler sağlıksız koşullarda çalışmaya ve yaşamaya devam ediyor. İşçilerin protestolarına sebep olan sağlıksız koşullar 3.Havalimanı inşaatında devam ediyor. İnşaat-İş yayınladığı bir video ile, bugün İstanbul’da etkili olan yağmurdan sonra işçilerin çalışma ve yaşam alanlarının sular altında kaldığını gösterdi.

İnşaat-İş birkaç gün önce de koğuşların sular altında kaldığını gösteren bir paylaşım yapmıştı.

“Şantiyede şu an: Koğuşları su basmasının ardından bugün de çalışma alanı bu halde. İşçi arkadaşlarımızı bu koşullarda çalışmaya mahkum ediyorlar!”