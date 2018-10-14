İzmir'de katliam gibi kaza! En az 22 ölü

Kamyonun ters döndüğü korkunç kazada, 22 göçmen öldü, aralarında sürücünün de bulunduğu 13 kişi yaralandı.

Katliam gibi kaza, saat 08.00 sıralarında, İzmir’in Gaziemir ilçesinde, Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında meydana geldi.

Faciada sürücünün ilk ifadesi ortaya çıktı!

Ege kıyısından tekneyle Yunanistan’ın Samos Adası’na geçmek üzere insan tacirleriyle anlaştıkları öğrenilen yabancı uyruklu göçmenlerin kasasında bulunduğu, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyon, Menderes ilçesi yönüne giderken, virajı alamadı. Savrulan kamyon, karşı taraftan bariyeri aşarak, Değirmençayı Deresi yatağına uçup, ters döndü. Kasadaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerin bazıları etrafa savruldu, bazıları da kamyonun altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, arama- kurtarma ekibi sevk edildi. Kaza yerine geldiklerinde korkunç manzarayla karşılaşan ekipler, 19 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı olan 5 kişi ise ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralıların arasında kamyonun sürücüsünün de bulunduğu öğrenildi. Kamyon şoförünün, tedavisinin ardından ifadesinin alınacağı, olayla ilgili soruşturmanın buna göre sürdürüleceği bildirildi.

İlk belirlemelere göre, Yunanistan’ın Samos Adası’na geçmek üzere insan tacirleri ile anlaşan yabancı uyruklu göçmenlerin, İç Anadolu Bölgesi’nden kamyonla alındıkları, Menderes ilçesi sahilinden tekneye binmeyi planladıkları öğrenildi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 22 kişinin öldüğü kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

DHA'nın aktardığı habere göre kazanın görgü tanığı Mehmet Eker, olay yerinden aracıyla geçerken, yol kenarında yaralı birini gördüğünü söyledi. Eker, "Ben sabah saatlerinde, Konak'a doğru gidiyordum. Köprü üzerinden geçerken, yol kenarında biri, aracımı durdurmak istedi; ama ben durmadım önce. Sonra az ileride durdum. Camı açtım, 'Kaza yaptım, yaralıyım. Beni Yeşilyurt'taki hastaneye götür' dedi. Ben de o yöne değil; Tepecik'teki hastaneye götüreyim, dedim. Kabul etmedi. Sonra 'İleride polis var, istersen onlara söyleyelim; aracı çekerler, mağdur olmasın' dedim. 'Tek yaralı benim, beni ileride bir taksiye bindir' dedi. Ben de Karabağlar'da taksiye bindirdim. Yaralı durumdaydı, kendisi aracın şoförüymüş. 'Tekim' dediği için ben de kaza yerine bakmadım" dedi.

Mehmet Eker'in bahsettiği yaralının, kazadan yaralı kurtulan kamyon şoförü Mustafa Yılmaz olabileceği belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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